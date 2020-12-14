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أخبار البلد

التعليم: نظام الثانوية العامة للمصريين بالخارج قائم ومستمر دون تغيير

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين في الخارج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرارات بإلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين في الخارج، وأن نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين بالخارج قائم ومستمر كما هو دون تغيير أو إلغاء، مُوضحةً أنه تم إطلاق منصة "حصص مصر" للطلاب المصريين في الخارج، بهدف توفير طرق تعلم جديدة للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية، كما أنه جار تطوير النظام التعليمي المصري  للمرحلة الثانوية في الخارج، ليتماشى مع نظام الثانوية العامة الجديد بالداخل.


وفي سياق متصل، تم اعتماد إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج للعام الدراسي 2020/2021، والتي من المقرر عقدها في أبريل 2021، بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم، ويعد إجراء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها مصر عن جميع دول العالم، والتي من خلالها يمكن للطالب حال عودته في أي وقت، الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

في النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (027963273).
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