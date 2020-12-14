تفاصيل قرعة دور الـ 32 من منافسات كأس مصر لكرة اليد

أجريت اليوم الإثنين قرعة دور الـ٣٢ من مسابقة كأس مصر لكرة اليد، بمقر الاتحاد، بحضور عمرو فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على المسابقات، وسعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات العليا وكرة اليد المصغرة.

و أسفرت القرعة عن مواجهة بين الأهلي ونادي الحوار، بينما تأهل الزمالك مباشرة إلى دور الـ١٦ حسب ما أسفرت عنه القرعة، ومعه ناديي المعادي وقنا.

وجاءت باقي المواجهات على النحو التالي:

أصحاب الجياد مع طما، والطيران مع العبور، والبنك الأهلي مع مدينة نصر، والجزيرة مع بنها، والزهور مع الداخلية، والشمس مع قارون، وطلائع الجيش مع ٦ أكتوبر، وسبورتنج مع الترسانة، وسموحة مع بني سويف، والأولمبي مع ستاد المنصورة، وهليوبوليس مع مدينة دمنهور، وأسيوط مع اتحاد الشرطة.

وتقام مباريات دور الـ٣٢ عقب انتهاء بطولة العالم لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل.

يشرف على لجنة المسابقات عمرو فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرأس اللجنة سعيد عبدالمنعم، وتضم في عضويتها: أحمد مصطفى وكريم حسين وأشرف خلاف وكريم حسن وخالد صالح وماهر السايح ومجدي عصمت.