تركت أطفالها للعمل فسقط بها الأسانسير.. تفاصيل وفاة شهيدة الكفاح في الغربية

"ضحكه من القلب .. وابتسامة عينيها لا تفارقها طوال تحركاتها مع زميلاتها " كلمات رددها الكثير من زميلات سيدة تدعى "سمر محمد الشرقاوي" شهيدة الكفاح في مجال التدريس وصاحبه واقعة "الاسانسير" والتي فارقت الحياة وهو ما دفع المقربين الي نعيها بتلك الكلمات علي ساحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تخليدا لذكراها العطرة ودعوات بالرحمة والمغفرة لروحها الطيبة .





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وكانت الشهيدة "سمر" في نهاية العقد الثالث من عمرها قد لفظت أنفاسها الأخيرة، يوم الإثنين، إثر إصابتها بنزيف في المخ بعد أن سقط بها اسانسير أحد الأبراج السكنية بالمحلة وجرى نقلها الي احد المستشفيات الخاصة وتحويلها لمستشفى طوارئ المنصورة.





كما تحولت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سرادقات عزاء حيث نعي زميلات شهيدة الكفاح والعمر معهن بعده كلمات أهمها " ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين " و" سمر في ذمة الله وربنا يتولاها برحمته ويبارك في أطفالها" و" لن ننساكي يا صاحبة القلب الأبيض..في الجنه ونعيمها يارب العالمين " .





كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطه النجده بحدوث الواقعة فضلا أن سكان العقار فوجئوا بصراخ سيدة من داخل الأسانسير في البرج السكني.





وتبين سقوط الأسانسير وتعلقه في الهواء، وتبين إصابتها بنزيف شديد ونقلها للمستشفى الصفوة الخاصة، وتم تحويلها لمستشفى طوارئ جامعة المنصورة في حالة حرجة.



