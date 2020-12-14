إرضاء لزوجته.. عريس يطرد شقيقته وصديقتها من حفل زفافه





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور"البريطانية، فإن عروس تعرضت لموقف سخيف جدا في حفل زفافها، بعهد أن سمعت شقيقة زوجها تنتقد فستانها ولون احمر الشفاه الذي وضعته في الزفاف و وصفته بـ" الردئ".





صدمت العروس من انتقاد شقيقة زوجها من الفستان الذي لطالما كان حلم عمرها أن ترتديه والتفاصيل التي سهرت أياما طويله في اختيارها، فوجئت بالكلمات اللاذعة التي قالتها الفتاة عن اختياراتها.





لاحظ العريس أن زوجته شعرت بالضيق أثناء الحفل، فسألها عن السبب، في البداية رفضت الإفصاح عن أي شئ ولكن أصر زوجها على معرفة السبب، فأوضحت أن شقيقته تنمرت على فستانها وأحمر الشفاه الذي وضعته.





قام العريس في هدوء وطلب من شقيقته وصديقاتها اللاتي تنمرن على زوجته بالخروج من حفل الزفاف وعدم الدخول حتى نهاية الزفاف.

وتختار فستانها وتفاصيل الزفاف بحرص شديد لتبدو في ليلة العمر بأجمل طلة ولكن لا يخلو ذلك اليوم من النقد، فأعين الكل تنصب على العروس والعريس وتفاصيل فستانها وشعرها ومستحضرات التجميل التي وضعتها.