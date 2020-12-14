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تعليم

بتكلفة 30 مليون جنيه.. إنشاء مبنى الإدارة التعليمية و3 مدراس بكفر صقر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:23 م
مبنى الادارة التعليمية
مبنى الادارة التعليمية بكفر صقر
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محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء وتطوير مبنى الإدارة التعليمية و3 مدارس بمركز ومدينة كفر صقر، بتكلفة إجمالية 30 مليونا و100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ 118 مشروعا لإنشاء وتطوير 114 مدرسة تضم 2049 فصلا دراسيا و4 إدارات تعليمية بتكلفة 987 مليونا و319 ألف جنيه بمراكز ومدن وقرى المحافظة.


أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.


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شدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كل الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وإلزام العمال بارتداء الكمامات الواقية خلال اوقات العمل بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظا علي صحة وسلامة الجميع.


ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين (جديد وإحلال جزئي) لـ 3 مدارس لإضافة 42 فصلا جديدا ‏وبتكلفة 21 مليونا و600 ألف جنيه شملت تلك الأعمال إنشاء جديد لمدرسة آل لاشين للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا دراسيا وبتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، وانشاء جديد لمدرسة محب منصور الاحمدي للغات لإضافة 14 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه وإحلال جزئي لمدرسة الإمام علي الابتدائية لتطوير ورفع كفاءة  17 فصلا وبتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء جديد لإدارة كفر صقر التعليمية بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه.


أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال الكلي لـ 6 فصول بمدرسة الرباعي الإعدادية بمركز ومدينة كفر صقر بتكلفة مالية بلغت 4 ملايين و300 ألف جنيه.

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