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رياضة

ناديا النني وكوكا يصطدمان بـ بنفيكا وأيندهوفن في الدوري الأوروبي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:18 م
النني
النني
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مجدي سلامة

أسفرت قرعة دور الـ 32 للدوري الأوروبي ، عن مواجهتين قويتين لفريقي أرسنال الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني، اللذين يضمان المحترفين المصريين محمد النني وأحمد حسن "كوكا" على الترتيب.

وأوقعت القرعة، أرسنال في مواجهة فريق بنفيكا البرتغالي، بينما سيواجه أوليمبياكوس فريق أيندهوفن الهولندي، في الدور الثاني لبطولة "يوروبا ليج".

وتصدر أرسنال المجموعة الثانية أمام كل من موادة النرويجي، رابيد فيينا النمساوي وداندالك الأيرلندي، بينما احتل أوليمبياكوس المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، خلف مانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي على الترتيب.

وتنص لوائح مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تحول الفرق أصحاب المركز الثالث في مجموعات الدور الأول للمنافسة في الدوري الأوروبي، خلال الموسم ذاته، وهو ما منح أوليمبياكوس بطاقة في دور الـ 32 لـ "يوروبا ليج".

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