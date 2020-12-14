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افتتاح أول وحدة لعلاج العنف ضد المرأة بـ قصر العينى.. التفاصيل

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:29 م
العنف ضد المراة
العنف ضد المراة
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هاجر إبراهيم
عرضت الدكتورة نجلاء عدلي، مدير عام التعاون الدولي و باحثة وخبيرة فى العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تفاصيل عن افتتاح أول وحدة لعلاج العنف ضد المرأة بقصر العينى.

وأضافت "نجلاء" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن الوحدة عبارة عن مكان يستقبل به أساتذة الجامعة للسيدات التى تتعرض للعنف، موضحة أنها ضمن منظومة متكاملة داخل الجامعة.

وتابعت أنه يتم بالوحدة العمل على إستقبال السيدة وتقديم كافة الدعم النفسي والطبي لها، لافتة إلى أنها تستطيع التعامل مع كافة أشكال العنف التى تتلقى لها السيدة.

وأكدت أنه يتم الإستقبال عن طريق تقديم السيدة لشكوى وترفع تلك الشكوى بمجلس شكاوى المرأة والتنسيق مع الوحدات لتقديم الدعم والقانونى والنفسي لها، بالإضافة إلى مساعدتها لإفتتاح مشروع خاص بها.

وأشارت إلى أن الوحدة ليست لها مواعيد معينة، حيث يتم إستقبال المرأة فى أى وقت وتوافر الخدمات الخاصة بالوحدة لها، مشيرة إلى أن تم افتتاحها منذ يومين، كما أنها نشأت من خلال بروتوكول تعاون مع رئيس الجامعة.
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