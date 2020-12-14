الوطنية للانتخابات تعلن فوز 100 مرشح في الجولة الأخيرة لمجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لعمليات الفرز في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020.





وأكدت الهيئة في بيان صحفي أصدرته منذ قليل أسماء الفائزين بـ100 مقعد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية.





ورغم أن بيان الهيئة لم يتضمن سوى أسماء الفائزين، فإن مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت أنها وجهازها التنفيذي قاما بمراجعة جميع نتائج اللجان العامة في 13 محافظة أُجريت بها جولة الإعادة.





وطابقت الهيئة، الأرقام من واقع محاضر الاقتراع والفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية والحصر العددي لعدد الأصوات التي جمعتها اللجنة العامة في الدائرة الواحدة.





وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تلقت التظلمات من المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز بأغلبية الأصوات الصحيحة (50+1)، وذلك من خلال تحقيق الطلبات المقدمة منهم وانتهت إلى رفض بعضها لعدم جدية التظلم،وعدم قبول البعض الآخر.





وأجريت الإعادة في 13 محافظة، هي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء"، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.



