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اقتصاد

سعر الذهب اليوم 15-12-2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر بدون أي تغيير لليوم الثالث علي التوالي وذلك في بداية تعامل اليوم الثلاثاء الموافق 15-12-2020، الأحد الماضي؛ ليبثت المعدن الأصفر في محلات الصاغة دون زيادة أو نقصان.

ووصل  سعر عيار 21 الأشهر في أعيرة الذهب بين 801 و 803 جنيه في الجرام الواحد لدي محلات الصاغة اليوم  .

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وتراوح سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة في أعيرة الذهب ما بين 915 و 918 جنيه للجرام الواحد .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 685 و 688 جنيه  في ختام تعاملات اليوم .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة  حوالي 533 جنيها و  535 جنيه

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيها وكيلو الذهب لـ 917.714 ألف جنيه وأوقية الذهب 28.541 ألف جنيه.

بحسب تصريحات خبراء الذهب فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7 % إلى 10 % تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


 من جانبه وصف وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، جائحة كورونا بأنها أثرت علي كافة الأحوال الاقتصادية في مصر والأسواق العالمية؛ إذ أنها ساعدت سلبا في أسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر و أعيرته المختلفة مرتبطة ببعض ، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.


وأكد  "واصف" أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات، موضحا أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف العام وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص


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