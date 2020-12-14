الداخلية في يوم.. مصرع عنصرين إجراميين بـ مواجهة مع قوات الشرطة بطريق بلبيس.. والأمن يكشف مخطط تهريب الشباب للخارج

مصرع اثنين من العناصر الإجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالجيزة الداخلية تكشف مخططا غير شرعي لتهريب الشباب للعمل بالخارج









لقى اثنان من العناصر الأجرامية شديدة الخطورة مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بطريق " العاشر من رمضان _ بلبيس" .





توصلت تحريات مجموعة العمل المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى قيام العنصرين الإجراميين شديدي الخطورة عاطل 22 سنة والسابق اتهامه في قضية (شروع في قتل) ومقيم أمن الإسماعيلية) والمطلوب التنفيذ عليه في قضية (شروع في قتل) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وعاطل مقيم الحسنة بشمال سيناء؛ بالإتجار في المواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين متخذان من طريق (العاشر من رمضان / بلبيس) بدائرة مركز بلبيس وقسم ثان العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وحيازتهما لأسلحة نارية وذخائر لحماية تجارتهما غير المشروعة واستخدامهما لدراجة نارية للتنقل على الطريق .





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما من خلال إعداد بعض الأكمنة بطريق (العاشر من رمضان / بلبيس) برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط مجموعة العمل مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى دخول العنصران المذكوران يستقلان دراجة نارية بنطاق أحد الأكمنة واستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على ( 2 بندقية آلية وأربعة خزن وعدد 65 طلقة من ذات العيار - 750 جم هيروين - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").





وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .





جاء ذلك في ضوء توجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة والإصرار على إنهاء البؤر الإجرامية والعناصر التي تقوم بالإتجار في المواد المخدرة وفى إطار اضطلاع قطاع الأمن العام بتنفيذ التوجيه وبناءً على خطة لمواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية وعقب إنهاء ما يسمى ببؤرة السحر والجمال بعد القضاء على العناصر التي كانت تتخذها ومنطقة طريق جنيفة وطريق السويس وكرًا للترويج وبيع المواد المخدرة وبعد تضييق الخناق عليهم بتلك الأماكن .





وعلى جانب اخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.







وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات إحتيال من قبل مسئولى أحد الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة" ، والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دارسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافًا للحقيقة .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بمنطقة الهرم بالجيزة ، وإتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية ، وقام بالإعلان عنها على مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعى زاعمًا كونه وكيلًا للعديد من الجامعات الأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمده خلافًا للحقيقة، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة تحت ذات الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية مزورة بالكامل- عدد من الشهادات المنسوب صدورها لذات الأكاديمية- مجموعة من الكتب الدارسية– مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة– دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد تلقى الأكاديمية مبالغ مالية - مجموعة من طلبات الإلتحاق بالدبلومات والدورات المختلفة) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



