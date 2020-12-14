حرب شوارع وأعمال شغب في مصنع "آيفون".. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو للحظة إلقاء الشرطة الهندية القبض على حوالي 100 شخص جراء أعمال شغب في مصنع أجهزة آيفون التابع لشركة "ويسترون" التايوانية في مدينة كولار بولاية كارنا تاكا الهندية السبت الماضي وأكد العمال أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ أربعة أشهر.





وأظهر الفيديو مشاهد تحطيم المبني وقلب السيارات، وتم تكسير كاميرات المراقبة والواح زجاجية وبعدها قامت الشرطة بتفريقهم وإبعادهم عن المصنع بالقوة .





وأضاف الفيديو أن الموظفين كانوا يشتكون من عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أربعة أشهر، وأنهم أرغموا على العمل لساعات إضافية.





وأكدت الشرطة أن الوضع تحت السيطرة، ويتم التحقيق في الحادثة ولم يسقط أي جريح.



