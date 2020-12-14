ربي أسألك النصيب الجميل .. أيمن أشرف يشارك جمهوره بصورة جديدة| شاهد

وعلق أيمن أشرف على الصورة قائلا: " ربي أسألك النصيب الجميل من كل شئ يارب".

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قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين منح راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.









ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.









وحقق الأهلي فوزه الأول أمس بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.







