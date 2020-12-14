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فن

اللبنانية داليا حمود تنتهي من تصوير الروح مشتاقة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:23 م
داليا حمود
داليا حمود
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سعيد فراج
انتهت الفنانة اللبنانية داليا حمود من تصوير أحداث أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “الروح مشتاقة”، والتي ستطرحها قريبا .

أغنية “الروح مشتاقة” من ألحان سيف عامر، وسيتم توزيعها في استديوهات بدبي مع الموزع محمد مهند، خلال الأيام المقبلة.

وتأتي أغنية “الروح مشتاقة” بعد نجاح أغنية “قديمة كلمة أحبك”، وهي من ألحان صلاح الكردي، ومن المقرر بدء تصويرها على طريقة الفيديو كليب بين مدينة دبي ودولة لبنان ومن إنتاج شركة “فن الإبداع”.

من جهة أخرى، أوشكت داليا حمود على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد والذى يحمل اسم مبدئي “هجوم ناري” مع المخرج على البنا، وهذا بعد أن تم تأجيل تصوير أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا.
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