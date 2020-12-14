لمواجهة فاتورة الكهرباء.. كيف تحصل على نصف مليون جنيه لتمويل محطة طاقة شمسية بالمنزل؟

تسعى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لتنويع مواردها والاعتماد على المصادر الأقل تلوثا للحصول علي الطاقة، فتركز على الطاقة النظيفة من بينها الطاقة الشمسية والرياح؛ لتعزيز الاستفادة المثلي للاقتصاد القومي وتنفيذا لتوجهاتها نحو التحول للاقتصاد الأخضر.









وتنفذ البنوك العاملة بالسوق المصرية، تلك التوجهات، ويسعى بنك مصر باعتباره بنكا حكوميا، لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء للمنازل أو الشركات.









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يتيح بنك مصر لعملائه تمويل انشاء محطة الطاقة الشمسية للمنازل، باعتبارها أحد الحلول للاعتماد علي الطاقة النظيفة ومشكلات ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء التقليدية.









وينشر "صدى البلد" تفاصيل ذلك التمويل وكيفية الحصول عليه..









يستهدف التمويل من بنك مصر فئات الموظفين وأصحاب المهن الحرة والتجارية والصناعية والأجانب المقيمين في مصر وأصحاب المعاشات، ويصل حجم التمويل إلى نصف مليون جنيه كحد أقصي أو 100% من جملة تكلفة انشاء تلك المحطة بفترة سداد تصل لـ10 سنوات.









كشف تقرير صادر عن البنك عن أنه للحصول علي ذلك التمويل، يشترط توافر صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض، وايصال مرافق حديث بمقر إقامته وعرض اسعار لمحطة الطاقة الشمسية معتمد من الشركة المتعاقدة مع بنك مصر، إضافة لخطاب تحويل قسط البنك شهريا وشهادة مفردات مرتب بالنسبة للموظفين أو صورة تصريح مزاولة المهنة وصورة من مستخرج رسمي من السجل التجاري وكشف حساب بنكي حديث عن مدة 6 شهور بالنسبة لأصحاب المهن الحرة .









أما أصحاب المعاشات فيشترط لحصولهم علي ذلك التمويل أن يتم ارفاق بيان بقيمة المعاش من جهة الصرف وبيان بالمستفيدين من المعاش وتعهد بتحويل المعاش من جهة الصرف شهريا.









ويتيح ذلك القرض ميزة للعميل تتمثل في وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة القرض.