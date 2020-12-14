الأرصاد : أمطار على السواحل الشمالية والبحر غير مهيأ للصيد.. فيديو

طالبت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الإٍستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين القيادة بهدوء على الطرق بعد ان بدأ سقوط أمطار منذ أمس على السواحل الشمالية للبلاد، ولكنها كانت خفيفة وغير مؤثرة.
وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أن أنه بداية من اليوم ستكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، والإسكندرية.
وتابعت وكيل مركز الإٍستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيؤدي لوجود اضطراب كامل لحركة الملاحة البحرية، وخاصة على البحر المتوسط والذى سيصل به الأمواج إلى 4 أمتار، أى أنه غير مؤهل تماما لعمليات الصيد.
وأشارت شاكر إلى أن أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة إلى مضطربة.
وقالت أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة، إلا أنه بداية من غد ستبدأ زيادة فرص سقوطها على معظم أنحاء الجمهورية، سواء السواحل الشمالية والوجه البحرى، مؤكدة أنه سيكون هناك استمرار لوجود رياح وأتربة من اليوم حتى غد.