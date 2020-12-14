الأرصاد : أمطار على السواحل الشمالية والبحر غير مهيأ للصيد.. فيديو

وكيل مركز الإٍستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

بدأ سقوط أمطار منذ أمس على السواحل الشمالية للبلاد، ولكنها كانت خفيفة وغير مؤثرة.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أن أنه بداية من اليوم ستكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، والإسكندرية.





وتابعت وكيل مركز الإٍستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيؤدي لوجود اضطراب كامل لحركة الملاحة البحرية، وخاصة على البحر المتوسط والذى سيصل به الأمواج إلى 4 أمتار، أى أنه غير مؤهل تماما لعمليات الصيد.





وأشارت شاكر إلى أن أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة إلى مضطربة.



