إصابة شاب بنزيف في المخ بعد سقوطه من فوق سقالة بالغربية

أصيب عامل في نهاية العقد الثالث من عمره بجروح واشتباه بكسر في الرقبة ونزيف في المخ، اثر سقوطه من فوق سقالة بعمارة سكنية بمنطقة كوبرى فاروق وتم نقله الي طوارئ مستشفى طنطا الجامعي .

















تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط شخص من فوق سقالة بعمارة سكنية بمنطقة كوبرى فاروق بطنطا، وبالانتقال والفحص تبين إصابة "محمد .س" 30 سنة بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه بكسر بالرقبة ونزيف في المخ ، وتم نقله للمستشفى العام وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.







