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رياضة

شاهد.. يوسف طفل السور يشارك في أول تدريب مع مصر للمقاصة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:44 م
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
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عمرو ابوبكر
شارك الطفل يوسف الشهير بطفل السور، في مرانه الاول بنادي مصر للمقاصة الذي ضمه لصفوف فرق أكاديميات البراعم، وتولى مهمة تدريبه.

و أعلن المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادى مصر المقاصة والمتحدث الرسمى للنادى ورئيس الشركة الراعية، ضم الطفل يوسف صاحب الصورة الشهيرة وهو يتابع ويقلد تدريبات الفريق خارج أسوار أحد الأندية، لصفوف فرق أكاديميات البراعم بنادى المقاصة باعتبارها منحة مجانية لهذا الطفل الذى ينتمى لعائلة بسيطة وتحقيق حلمه فى ممارسة كرة القدم رغم ظروفه الخاصة.
 
وأكد العميد سيد متولى المدير الرياضي لنادى المقاصة ومدير التعاقدات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءً الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى، أن المهندس أحمد عبد الخالق تفاعل بشكل فورى مع صورة الطفل يوسف التى انتشرت علي السوشيال ميديا، وقرر تقديم منحة شاملة له ورعايته رياضيا من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة للنادي بالقاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التى يحتاجها،  في إطار مشروع الألف محترف التي يتبناه نادى المقاصة، وسيتم تقديم 10 منح مجانية للمواهب من عائلات غير ميسورة ماديا وذلك ضمن الدورى المجتمعى للمقاصة.
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد أندية مدينة الشروق، وقام الإعلامى وائل الابراشي باستضافة الطفل وخاله لتحقيق حلمه خاصة أن وزارة الرياضة تابعت الموقف لدعم هذا الطفل رياضيا ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.

شاهد.. يوسف طفل السور يشارك في أول تدريب مع مصر للمقاصة
شاهد.. يوسف طفل السور يشارك في أول تدريب مع مصر للمقاصة
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