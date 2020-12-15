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أهمها مسابقة الطالب المثالي.. جامعة حلوان تطلق ندوات ومسابقات ثقافية لتنمية مهارات الطلاب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام. 

ومن بين هذه الانشطة الندوات والمسابقات الثقافية التى عقدتها جامعة حلوان و اغلب كلياتها لتوسيع فكر الطلاب و تنمية مهاراتهم ، عقدت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ندوة تثقيفية حول افتتاح "المشروع الوطنى للقراءة" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والتنمية والبيئة والدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى، وبإشراف الدكتور نعيم محمد رابح  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

بدأ اللقاء بترحيب الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية بالحضور، مؤكدًا أهمية القراءة التي هي أعظم دعوة للإنسانية حيث تعد دلالة قطعية بأن الأمة إذ لم تقرأ وتتعلم لن يكون لها وجود أو حاضر أو تاريخ أو مستقبل مشرف.

ودعا عميد كلية الاقتصاد المنزلي الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا للقراءة والاعتماد على المعلومات الموثقة التي مصدرها الكتب والمراجع الموثوق فيها وعدم الاعتماد على الشبكة العنكبوتية اعتمادًا كليا في الحصول على المعلومة لأن هذه الوسائل ساهمت في طمس الهويات وتغريب الثقافات وابتعاد أبناؤنا عن القراءة التى هي المصدر الوحيد لحفظ الثقافات والتعرف على تاريخنا المشرف والإطلاع على كل ما هو مفيد للمستقبل. 

وأشار إلى أهمية المشروع الوطنى للقراءة فهو بمثابة نهضة ثقافية ودعوة للعقول إلى التفكر والقراءة والبحث والإبداع والعودة إلى ارتياد المكتبات والاستعانة بالمراجع العريقة الموثوق بها، مؤكدًا أن الكلية بصدد الإعداد إلى إقامة متحف عريق ثرى بالكتب والمراجع  التاريخية العريقة النادرة التى يجب الاستفادة بها فى الأبحاث والإبداع والتطوير.

وأوضح أن المشروع الوطنى للقراءة المؤسس له هو مؤسسة البحث العلمى بدولة الإمارات بفرعها الإقليمى فى مصر وإفريقيا وتنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الثقافة موجها للطلاب النصائح التحفيزية على أهمية القراءة والثقافة فى صناعة الإنسان المتحضر.

وحث الطلاب على أهمية المشاركة فى المشروع، وألقى الدكتور نعيم رابح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عبر فيها عن أهمية المشروع وحث الطلاب على القراءة والبحث والاطلاع بصفة مستمرة لتطوير ذاتهم.

قدمت الندوة الدكتورة هدى محمد شعبان أحمد المنسق العام للمشروع بالكلية.

واستهدفت الندوة التعريف بالمشروع من حيث إنه مشروع ثقافى تنافسى مستدام يهدف إلى جعل القراءة أولوية أولى لدى فئات المجتمع وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر وهو مايتسق مع رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أجندة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى.

على جانب أخر تنظم إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، فى إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التى تساهم فى تنمية مواهب وقدرات الطلاب لتعميق مفاهيم المثالية لديهم، وتشجيع مفهوم المنافسة الإيجابية بينهم.


وصرح مسئولو إدارة رعاية شباب جامعة حلوان بانه خلال المسابقة يتنافس الطلاب فى العديد من المهارات منها اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية، والمظهر والشخصية، والمعلومات العامة، والمهارات، والدورات التدريبية والسيرة الذاتية الشخصية، واللقاءات الطلابية داخليًا وخارجيًا.


ويقوم بتحكيم المسابقة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات المتخصصة ويرأس لجنة التحكيم الدكتور محمد الدسوقى الأستاذ بكلية التربية ، وتعقد فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين لجامعة حلوان تحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، عصام زكى مدير إدارة النشاط الاجتماعى، فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020 بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى.

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