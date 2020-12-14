ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس مجموعة الديجيتال ميديا يكشف تفاصيل عطل خدمات جوجل حول العالم.. فيديو

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:21 م
خدمات جوجل
خدمات جوجل
Advertisements
محمود محسن
قال المهندس أحمد صبري رئيس مجموعة عمل الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فوجئنا اليوم أن خدمات جوجل بدأت تتعطل واحدة تلو الأخرى ليس على مستوى دولة معينة ولكن على مستوى العالم.

وأضاف صبري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه تم سقوط الخدمات بداية من موقع يوتيوب إلى الجي ميل وباقي الخدمات تباعا حتى سقطت كل خدمات جوجل.

وتابع  رئيس مجموعة عمل الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عودة الخدمات استغرقت بين 20 إلى 45 دقيقة وتم استعادة الخدمات بالكامل.

وأشار صبري أنه من الممكن أن يتكرر التوقف مرة أخرى.

ولم تمر دقائق على تعطل موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" في جميع أنحاء العالم، حتى عانت جميع خدمات "جوجل" من عطل فني كبير لدى مستخدمين في عدة بلدان حول العالم. 

وتشمل الخدمات المتوقفة جي ميل ويوتيوب ومحرر المستندات، وفقًا للتقارير الواردة حتى الآن من أوروبا واليابان والولايات المتحدة والهند.

وتظهر مؤشرات منصة مراقبة التوقف عن العمل ارتفاعات كبيرة في تقارير توقف الخدمات بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة.

وتظهر خدمة البريد الإلكتروني جيميل رسالة توضح وجود خطأ مؤقت، وتقول الخدمة: عذرًا، لكن حسابك غير متاح مؤقتًا، ونأسف للإزعاج ونقترح المحاولة مرة أخرى في غضون بضع دقائق.

وتعطل موقع يوتيوب، وفشل تحميل موقع الفيديو، ويرى المستخدمون رسالة تقول: عفوًا، حدث خطأ ما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جوجل تحول يوتيوب لأكبر موقع فى العالم للتسوق الإلكترونى القائم على الفيديو

كيفية إنشاء بريد إلكتروني جماعى في تطبيق Gmail

عطل فني يصيب يوتيوب على الهواتف المحمولة

بعد يوتيوب.. عطل فني يضرب كل خدمات جوجل حول العالم

عطل يضرب يوتيوب فى مصر والعالم وتوقف عام للموقع

مفاعلات نووية.. خبير نظم يكشف كارثة سببها عطل جوجل

ترشيحاتنا

بشرى سارة من السلطان هيثم بن طارق لمواطني السلطنة

ترقد بالمستشفى.. حسناء سيف الدين تعلن إصابتها بورم في الرقبة

الصحة البريطانية: رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارًا

يحدث في الإسكندرية.. مطر ورياح وتعطيل دراسة وحريق بالجمرك

غزل المحلة ينصر الأهلي: نحن من طالبنا بنقل ملعب المباراة

لقاح كورونا الصيني.. الصحة: 3 فئات لها الأولوية في التطعيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة

زيادة الهيموجلوبين في الدم بالأعشاب

فولكس فاجن تخطط لإطلاق مدارس تطبيقية في مجال السيارات بمصر