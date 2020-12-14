رئيس مجموعة الديجيتال ميديا يكشف تفاصيل عطل خدمات جوجل حول العالم.. فيديو

قال المهندس أحمد صبري رئيس مجموعة عمل الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

أن خدمات جوجل بدأت تتعطل واحدة تلو الأخرى ليس على مستوى دولة معينة ولكن على مستوى العالم.

وأضاف صبري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه تم سقوط الخدمات بداية من موقع يوتيوب إلى الجي ميل وباقي الخدمات تباعا حتى سقطت كل خدمات جوجل.

وتابع رئيس مجموعة عمل الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عودة الخدمات استغرقت بين 20 إلى 45 دقيقة وتم استعادة الخدمات بالكامل.

وأشار صبري أنه من الممكن أن يتكرر التوقف مرة أخرى.





ولم تمر دقائق على تعطل موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" في جميع أنحاء العالم، حتى عانت جميع خدمات "جوجل" من عطل فني كبير لدى مستخدمين في عدة بلدان حول العالم.





وتشمل الخدمات المتوقفة جي ميل ويوتيوب ومحرر المستندات، وفقًا للتقارير الواردة حتى الآن من أوروبا واليابان والولايات المتحدة والهند.





وتظهر مؤشرات منصة مراقبة التوقف عن العمل ارتفاعات كبيرة في تقارير توقف الخدمات بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة.





وتظهر خدمة البريد الإلكتروني جيميل رسالة توضح وجود خطأ مؤقت، وتقول الخدمة: عذرًا، لكن حسابك غير متاح مؤقتًا، ونأسف للإزعاج ونقترح المحاولة مرة أخرى في غضون بضع دقائق.





وتعطل موقع يوتيوب، وفشل تحميل موقع الفيديو، ويرى المستخدمون رسالة تقول: عفوًا، حدث خطأ ما.