ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

3 جنسيات بينهم مصريون.. باحثون يصممون جهاز تنفس صناعي يستخدمه 4 أشخاص فى نفس الوقت

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:44 م
جهاز تنفس صناعى
جهاز تنفس صناعى
Advertisements
نهلة الشربيني
قال الباحث المصري سالم غنام، إن ما يمر به العالم من وباء كورونا covid-19 ,i, جعل العالم يسرع من أجل تصميم أجهزة التنفس الصناعي خشية من تفشي الوباء ونقص أجهزة التنفس الصناعي مقابل عدد المصابين كما حدث في إيطاليا.


وأضاف غنام، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن فريقا بحثيا مصريا قدم تصميما لتنفيذ جهاز للتنفس الصناعي بمشاركة أكثر من 500 فريق على مستوى العالم،  من بداية الأعراض التي تظهر على المصاب بفيروس كورونا وهو الفشل الرئوي الحاد أو ما يسميه الأطباء Acute respiratory distress syndrome (ARDS)، ويحدث ذلك عند تراكم السائل في الأكياس الهوائية المرنة والصغيرة (الأسناخ) في الرئتين وهو ما يمنع الرئتين من الامتلاء بالهواء الكافي، ما يعني وصول أكسجين أقل لمجرى الدم، ويسبب انخفاض ضغط الدم وصعوبة في التنفس لدى المرضى.

وأشار إلى أنه تم تحرك فريق العمل المكون من ثلاث جنسيات مصرية وكندية وأمريكية وبمشاركة جامعة ميتشغن الأمريكية، وقمنا بعمل تصميم مبنى في الأساس على مبدأ الهندسة العكسية مع إجراء بعض التعديلات ليتمكن أربعة مرضى من استخدامه في آن واحد مع مراعاة معدل سريان الهواء والضغط ونسبة الأكسجين لكل مريض على حدة باستخدام حساسات قياس على كل مخرج خاص للمريض، وعمل نظام PID  كنترول من أجل إحكام السيطرة على الهواء الذي يدخل إلى الرئة لأن من ضمن تحديات هذا المرض أن سعة الرئة تتغير لحظيا مع خروج كل نفس للمريض لذلك تحتاج إلى دقة عالية في الكنترول.

وأوضح أنه من المعروف أن قصبة المريض تكون منغلقة بعد إدخال أنبوب التنفس، أي أنه لا يوجد مجرى للتنفس غير هذا الأنبوب، لذلك قام فريق العمل بتزويد الجهاز ببطاريات ليثيوم تعمل احتياطيا في حال انقطاع الكهرباء لمدة 17 دقيقة.


يذكر أن الفريق يعمل أيضا على ربط الجهاز بموبايل أبلكيشن يظهر عليه كل البيانات المتعلقة بكل مريض على حدة، كما يمكنه التحكم في بعض المدخلات الخاصة بالجهاز عن بعد، ومن المتوقع بعد أسبوع من الآن أن يتم البدء في مرحلة التصنيع، وستقوم مؤسسة مونتري باعتماد ثلاثة تصميمات ستكون متاحة أمام العالم للتصنيع والاستخدام لجميع دول العالم.

واستطاع غنام الحصول على المركز الأول في التحدي الثاني من مسابقة بنك الابتكار المصري (التصنيع المحلى لوحدة أوتوماتيكية ذكية آمنة لتطهير الأشخاص)، فقد حصد جائزة 40 ألف جنيه المبتكر، بينما فاز بالمركز الثاني وجائزة 30 ألف جنيه المبتكر "عمرو شريف – دينا عماد الدين علي" وفاز بالمركز الثالث وجائزة 20 ألف جنيه المبتكر "سامح الصفتي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأربعاء .. عرض فيلم (The Untouchables) بالثقافة السينمائية

إلى 50%| "العالمي للمناعة"يكشف عن دواء رخيص يقلل نسبة الوفاة بكورونا

دراسة: ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة لا يضعف وظائف الرئة

لأول مرة.. إجراء عملية جراحة قلب بالمنظار لتغيير الصمامات بمستشفى المنصورة الدولى.. صور

بعد تفشي الفيروس في العالم .. كيف يدمر كورونا خلايا الجسم

علامة في الجهاز الهضمي تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة .. اكتشفها

ترشيحاتنا

نقل مباراة الأهلي وغزل المحلة لإستاد الأحمر | تفاصيل

فيديو جراف.. شاب مصري يتجول مع زوجته في أوروبا بمنزل متنقل

لقاح كورونا الصيني.. الصحة: 3 فئات لها الأولوية في التطعيم

إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تخفي أنباء عن إيجابية حالات بكورونا

رسميًا.. أمريكا تفرض عقوبات على تركيا

آبار للدفن تحتوي على توابيت.. مصطفى وزيري يوضح تفاصيل كشف أثري جديد في سقارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار داليا البحيري من البكاء .. 60 صورة من عزاء والد الفنانة

زيادة الهيموجلوبين في الدم بالأعشاب

فولكس فاجن تخطط لإطلاق مدارس تطبيقية في مجال السيارات بمصر