انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، مساء اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف القو مي للحضارة المصرية ، في مقر المتحف بالفسطاط، بحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف .





واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع باستعراض مقومات المتحف التي جعلته هيئة مستقلة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2020 والذي صدر في 20 فبراير الماضي بإنشاء هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كهيئة عامة اقتصادية، مشيرا إلى أن هذا المتحف لن يكون متحفاَ آثريا فقط وإنما صرح ثقافي وترفيهي وحضاري متكامل يحكى الأوجه المختلفة للحضارة المصرية منذ فجر التاريخ بدءًا من عصر ما قبل التاريخ والعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، كما أنه يعرض التراث الغير مادي للحضارة المصرية.





وخلال الاجتماع، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عرضًا تقديميًا للتعريف بمشروع إنشاء المتحف، واستعراض القانون الخاص بإنشاء هيئة المتحف، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارته.





كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ومنها الاستعدادات الخاصة بالافتتاح الوشيك للمتحف، وآليات والمقترحات الخاصة باستغلال منطقة الخدمات به، بالإضافة إلى أنه تم بحث تحديد مواعيد الفتح والغلق للمتحف، ورسوم زيارة معامل الترميم، ورسوم انتظار الأتوبيسات السياحية والسيارات في ساحات الانتظار.





وتم الاتفاق على عقد اجتماع شهري لمجلس إدارة المتحف لمتابعة ما تم تنفيذه ومناقشة أية مستجدات تخص المتحف، وتم التوصية بتقديم مقترح للهيكل التنظيمي للمتحف ومقترح للوائح المالية والإدارية به.



