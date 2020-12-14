الدوري المصري.. زعيم الفلاحين يتعادل 1 - 1 مع سموحة

في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام لموسم 2020 /2021 . انتهت مباراة فريقي سموحة وغزل المحلة بالتعادل الإيجابي "1-1"،





بدأ اللقاء بانحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين وتمكن لاعبو سموحة من شن الهجمات على مرمي غزل المحلة لإحراز هدف التقدم.





وتمكن عبد الكبير الوادي لاعب نادي سموحة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "60"، بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار للبت في أمر إحتساب الهدف عقب إلغائه من قبل حكم الراية بداعي التسلل ليعلن أول أهداف الفريق السكندري في اللقاء .



