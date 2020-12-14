الدوري المصري.. زعيم الفلاحين يتعادل 1 - 1 مع سموحة

انتهت مباراة فريقي سموحة وغزل المحلة بالتعادل الإيجابي "1-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام لموسم 2020 /2021 .
بدأ اللقاء بانحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين وتمكن لاعبو سموحة من شن الهجمات على مرمي غزل المحلة لإحراز هدف التقدم.
وتمكن عبد الكبير الوادي لاعب نادي سموحة من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "60"، بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار للبت في أمر إحتساب الهدف عقب إلغائه من قبل حكم الراية بداعي التسلل ليعلن أول أهداف الفريق السكندري في اللقاء .
وتمكن إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "83"، من خلال كرة عرضية من خالد رسلان من جهة اليمين قابلها إسلام فؤاد برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.
وشكل لاعبو غزل المحلة خطورة كبيرة على مرمي الهاني سليمان حارس نادي سموحة في الشوط الثاني من المباراة رغبة منهم في إحراز الهددف الثاني والحصول على أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري المصري
وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من:
حارس المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: أطهر الطاهر - رجب نبيل – محمد عبد المنعم "كامبوس" – محمد الترهوني
الوسط: إسلام جمال – أحمد حمص – محمود حليمو – عبد الكبير الوادي – رفيق كابو
الهجوم: حسام حسن
أما غزل المحلة، ففي غياب مديره الفني خالد عيد بسبب متاعب صحية،قاد تشكيله محمد البشبيشي حارس مرمى حرس الحدود السابق.
وأتى تشكيل المحلة كاملا كالتالي..
حارس المرمى: محمد البشبيشي
الدفاع: هاني عادل- محمد سامي - محمد فتح الله - فتحي مبروك
الوسط: خالد لطفي – أحمد حسن – أحمد عادل – محمود صلاح – عبده يحيى
الهجوم: يحيى حامد