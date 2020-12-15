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الدراسات الأفريقية سابقا: الشعب السوداني من حقه مطالبة الولايات المتحدة بتعويضات اقتصادية..فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:10 ص
رفع السودان من الدول
رفع السودان من الدول الراعية للإرهاب
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محمود محسن
أكد سيد فليفل عميد معهد الدراسات الأفريقية سابقا أنه كان هناك قرار لمجلس الأمن بتحويل عدد من القيادات السودانية  للمحكمة الدولية ولكن بعد زوال النظام كان لابد من عدم معاقبة الشعب السوداني بأنه راعي للارهاب وكان هناك توجه نحو ذلك.

وأضاف فليفل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن الشعب السوداني من حقه أن يطالب الولايات المتحدة بتعويضات عن الأضرار التى تمت من تدمير مصنع للكيماويات تدميرا كاملا.

وتابع  عميد معهد الدراسات الأفريقية أن الحصار الاقتصادي أصاب الشعب السوداني خسائر بمئات المليارت من الدولارات.

وأعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، اليوم الاثنين، بدء سريان قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب اعتبارا من اليوم.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك": "انقضت فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يومًا ووقع وزير الخارجية "مايك بومبيو" إشعارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارًا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".


وكان مجلس النواب الأمريكي، تلقى في أكتوبر الماضي، إخطارا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

واتخذت واشنطن القرار وضع اسم السودان في القائمة، خلال تولي عمر البشير دفة الحكم، بعد أن اتهمته بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.

لكن أعلن البيت الأبيض في هذا العام، نية ترامب في إبلاغ الكونجرس برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

وقرر السودان دفع مبلغ 335 مليون دولار إلى صندوق معلق لتعويضات أسر ضحايا الإرهاب. 

فيما حث ترامب، الكونجرس، على تمرير تشريع لتفعيل شطب السودان من اللائحة. 
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