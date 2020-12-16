صدى البلد تكشف كواليس إنشاء كوبرى بمدينة الحمام داخل بلكونة شقة.. شاهد

فى واقعة غريبة وطريفة شهدت مدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح، إنشاء أحد الكبارى العلوية بالمدينة داخل بلكونة شقة فى أحد المنازل وسط مدينة الحمام. إنشاءأحد





فيعود تاريخ البدء فى إنشاء الكوبرى لـ4 أعوام سابقة حيث تم البدء فى إنشائه بناء على مطلب الأهالى الملح للحد من تكدس السيارات وتحقيق سيولة مرورية، والحد من الحوادث التى كانت تتكرر وحصدت أرواح الكثيرين من المواطنين لذلك تم الموافقة على إنشاء الكوبرى العلوى ليربط مدينة الحمام من أعلى السكة الحديد من الجهة الشرقية بالجهة الغربية.









صدى البلد انتقل لمدينة الحمام ليكشف كواليس إنشاء الكوبرى وإجراء لقاء مع صاحب المنزل المتضرر من إنشاء الكوبرى والذى أصبح داخل بلكونة شقة.





حيث كشف صاحب المنزل والذى يدعى محمد على عبد الظاهر 64 عام وأحد أبناء مدينة الحمام ويعمل حلوانى بمدينة الحمام أن الكوبرى تم البدء فى إنشائه منذ 4 سنوات وأن مسار الكوبرى الحالى تغير عما كان مخطط فى عملية الإنشاء، مضيفا أنه كان مخططا أن يقام الكوبرى بمنطقة النايل سات بمدينة الحمام لربط مدينة الحمام من الجهة الشرقية بالجهة الغربية إلا أن المسار تغير ليصبح بشارع أبو بكر الصديق بعزبة العساكر.





وأضاف أن الغريب أن تغير المسار غير مفهوم أسبابه، فالمنطقة الأولى المخطط إنشاء الكوبرى بها بمنطقة النايل سات كانت مناسبة جدا لأنها بعيدة عن الكتلة السكانية بينما المنطقة الأخرى الجديدة لا تتناسب مع إنشاء الكوبرى لوجود تجمعات سكنية كثيرة بها.





وأكد أنه فور بدء الشركة المنفذة فى إنشاء الكوبرى التقيت بأحد المهندسين المسئولين عن إنشاء الكوبرى الذى أكد أن مسار الكوبرى لا يتعارض مع منزله، وأنه بعيد عنه مضيفا أنه أصيب بفيروس كورونا وتم نقلى لمستشفى العزل بمدينة النجيلة لأعود مرة أخرى للمنزل لأجد الكوبرى داخل المنزل وهدم جزء من البلكونة.





وقال إننى على الفور توجهت لقسم شرطة الحمام وتم تحرير محضر رقم 664 لسنة 2020 إدارى الحمام كإثبات حالة كما تم تقديم شكوى لمكتب خدمة المواطنين بمجلس مدينة الحمام وتقديم الأوراق التى تثبت صحة عقد المنزل وترخيص البناء الصادر فى عام 2011.





وأكد أن الرئيس السيسى هو رمز لكل مصرى يفتخر بما أنجزه وحققه بمصر من طرق وكبارى جديدة ومشروعات تنموية، لافتا أنه ليس ضد إنشاء الكوبرى لو أن ذلك يحقق مصلحة الدولة لكن أن يكون هناك بديل منطقى بعيد عن الكتلة السكنية ويتم الإصرار على إقامته داخل الكتلة السكنية فهناك شىء غير طبيعى لافتا أن كل ما أطلبه قيام لجنة للمعاينة على الطبيعة وإصدار قرار مناسب.





وأشار إلى أنه التقى اليوم بمحافظ مطروح الذى قام باستدعائه فى مكتبه لبحث شكواه وأكد له أنه سيتم دراسة الشكوى لسرعة حلها بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى.





وأشار إلى أن لديه 3 من الأبناء بنتين وولد وأن إحدى البنات متزوجة بينما الآخرين لم يتزوجوا وانه كان يجهز أحد المحلات بالمنزل لفتحها محل حلويات لتساعده فى بناء الشقة الخاصة بنجله أعلى المنزل إلا أن إنشاء الكوبرى أصبح عائقا لفتح المحل، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية فى استكمال مسار الكوبرى الذى يهدد ببناء الدور الثانى وأصبح عائقا لفتح البلكونة التى يقطن بها التى أصبحت داخل الكوبرى مضيفا أنه أسس المنزل ليتحمل أكثر من 11 دورا.