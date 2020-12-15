شرطة البيئة تشن حملات أمنية مكبرة لضبط المخالفات بالمحافظات

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.





أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية" عن ضبط 376 قضية متنوعة.





يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.