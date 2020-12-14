34 عاما على كارثة تشيرنوبيل.. مدينة الأشباح في طريقها للتراث العالمي

شهدت مدينة بريبيات الأوكرانية الملقبة بـ «مدينة الأشباح» التي تقع على بعد كيلومترات من مصنع تشيرنوبيل، توافد عدد كبير من السائحين بعد مرور اكثر من 3 عقود من كارثة تشيرنوبيل النووية التي أجبرت الآلاف على الإخلاء، وبسبب توافد الزوار على المكان لمشاهدة ممتلكات السكان السابقين يسعى المسئولون للحصول على وضع رسمي من اليونسكو.





المدينة المهجورة خالية من السكان منذ أسوأ حادث نووي في العالم الذي وقع في عام 1986، وصرح المرشد ماكسيم بوليفكو لوكالة فرانس برس خلال جولة في المكان بأن منطقة تشيرنوبيل تعد بالفعل معلما مشهورا عالميا، برغم أنه مهجور.









وتابع المرشد صاحب الـ 38 عاما أن المنطقة المهجورة يحظر وجود المباني أو المتاجر بها خلال الحقبة السوفيتية، ولكن الآن تعاني المنطقة من أنها ليس لها أي وضع رسمي، ومن الممكن أن يتغير ذلك بعد مبادرة الحكومة لإدراج المنطقة في قائمة اليونسكو للتراث إلى جانب معالم مثل تاج محل في الهند أو ستونهنج في إنجلترا.









يأمل المسؤولون أن يؤدي الاعتراف من وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة إلى تعزيز الموقع كمنطقة جذب سياحي وبالتالي تعزيز الجهود للحفاظ على المباني القديمة القريبة، خاصة أن الانفجار الذي وقع في المفاعل الرابع في محطة الطاقة النووية في أبريل 1986، أدى إلى تلوث مساحات شاسعة من أوكرانيا وبيلاروسيا المجاورة بشدة ، وأدى إلى إنشاء منطقة حظر بحجم لوكسمبورغ تقريبًا.









تقول السلطات الأوكرانية إنه قد لا يكون من الأمن أن يعيش البشر في منطقة الحظر لمدة 24 ألف عام أخرى، ولكن في الوقت نفسه، أصبحت ملاذًا آمنا للحياة البرية حيث تتجول الحيوانات والغزلان في الغابات المجاورة، بعدما هُجرت عشرات القرى والبلدات التي يسكنها مئات الآلاف من السكان بعد الكارثة ، لكن أكثر من 100 من كبار السن يعيشون في المنطقة على الرغم من التهديد الإشعاعي.