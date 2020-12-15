إحباط 5 محاولة تهريب عبر منافذ الجمهورية المختلفة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا تهريب "بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار سيارات، هواتف محمولة".





وفى مجال الأمن العام تم ضبط 16 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مرورية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى"، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1242 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 152 حكم قضائى متنوع، و فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 6 قضايا.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.