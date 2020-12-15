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تعليم

عميد آداب القاهرة: هناك رعاية صحية للطلاب داخل الكلية يمكن الاستفادة منها

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن الخدمات الصحية التى يمكن للطلاب الحصول عليها، موضحا أن الطلاب الذين يعانون من أعراض صحية يتم تحويلهم إلى العيادات الموجودة بالجامعة، وإذا تطلب الأمر علاجا وفحوصات يتم استدعاء إحدى سيارات الإسعاف بالجامعة لنقل الطالب الى مستشفى الطلبة بميدان الجيزة. 

وأضاف "كامل" فى حال تطلب اسعافات وتدخلات طبية خارج قدرات مستشفى الطلبة، يتم النقل للقلعة الطبية القصر العيني بذراعيه القديم والفرنساوي، وهذا ما يحدث قليلا لتوافر كل الإمكانات والتجهيزات الطبية فى متستشفى الطلبة. 


وكان قد تحدث الدكتور شريف كامل، عن أنه لم يتم إصدار تعليمات للكلية حتى الآن بشأن إجراء انتخابات اتحاد الطلاب، أو كيفية إقامتها. 


وأضاف "كامل" أن الكلية مستعدة لإجرائها فور صدور أي تعليمات من الجامعة بشأنها، حيث يتم إجراؤها وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي قررتها الجامعة وبالشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين. 

حيث يشترط في الطالب المتقدم أن يكون له أنشطة سابقة بالكلية، وألا يكون قد تم تحويله إلى التحقيق أو مجلس تأديب، كما يجب أن يكون مصريًا وألا يكون قد رسب في إحدى السنوات الدراسية، فالجميع من حقه الترشح لهذه الانتخابات ولكن بالشروط التي حددتها الجامعة. 

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020 /2021، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر، وذلك بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، مشيرا إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.
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