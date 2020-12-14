خلال يوم.. سوريا تسجل 12 حالة وفاة و136 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة وفاة و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة السورية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في سوريا ارتفع إلى 9302 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 530 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وأشارت الصحة السورية إلى تسجيل 56 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 4432 شخصًا.
وأصدرت وزارة السياحة السورية، أمس، قرارا بمنع تقديم النرجيلة "الشيشة" نهائيا في المطاعم ووقف البرامج الفنية في الملاهي والنوادي الليلية، بهدف التصدي لمرض فيروس كورونا الجديد.
وذكرت وزارة السياحة، في بيان أنه "يمنع تقديم النراجيل نهائيًا في المنشآت السياحية، تحت طائلة الاغلاق، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات التباعد المكاني ونسب الإشغال المحددة في المنشآت السياحية".
وأفادت وزارة السياحة في بيانها بأنه يقضي بعدم منح موافقات لإقامة حفلات فنية في المطاعم والمنشآت السياحية خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.