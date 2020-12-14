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محافظ الوادي الجديد يتحدث عن باكورة مشروع إنتاج الحرير

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم زرع أكثر من 200 فدان بمشروع إنتاج الحرير بقريتي اسمنت والمعصرة، لافتًا إلى أنه شهد مرحلة حل شرانق الحرير وإنتاج الخيط الحريري من خلال ماكينة حل الحرير محلية الصنع.

وأضاف اللواء محمد الزملوط، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أنه سوف يتم الوصول إلى ألف فدان لإنتاج الحرير خلال العام المقبل، 

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لإعادة إحياء انتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، حرص المحافظة على دعم مشروعات الشباب المستحدثة والتي تتميز بفتح المجال للعديد من فرص العمل للشباب، وتحقيق تنمية حقيقية بالمحافظة.
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