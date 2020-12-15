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فضل السعي في قضاء حوائج الناس

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:49 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن السعي في قضاء حوائج الناس من الأخلاق الإسلامية العالية الرفيعة التي ندب إليها الإسلام وحث المسلمين عليها، وجعلها من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به فقال: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

وأضاف "العكريشي"، خلال لقائه فى برنامج "مفاتيح القلوب"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الاثنين، أن قضاء الحوائج واصطناع المعروف باب واسع يشمل كل الأمور المعنوية والحسية التي حثنا الإسلام عليها قائلًا: "أي ليعن بعضكم بعضًا على البر وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين".

وتابع: "لا يقتصر على السعي في قضاء حوائج الناس على النفع المادي فقط، ولكنه يمتد ليشمل النفع بالعلم، والنفع بالرأي والنفع بالنصيحة، والنفع بالمشورة، والنفع بالجاه، والنفع بالسلطان، ومن نعم الله تعالى على العبد أن يجعله مفتاحًا للخير والإحسان".
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