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محافظات

لمجابهة كورونا..حملات تطهير بأحياء ومراكز ومدن الجيزة..اليوم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحي
تطلق محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء، أكبر حملة تطهير وتعقيم بكل قطاعات المحافظة يشترك فيها "الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطري والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية" وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تقام فى الفترة من يوم 15 وحتى 27 من الشهر الحالى وسوف يتم تجديدها دوريًا وستكون على مرحلتين لضمان وصولها لكل قطاعات المحافظة، حيث تشمل المرحلة الأولى أحياء العمرانية، شمال الجيزة، بولاق الدكرور، الهرم، الوراق والمرحلة الثانية بأحياء العجوزة، الدقى، الطالبية، جنوب، المنطقة الصناعية بالإضافة إلى مراكز ومدن منشأة القناطر، أوسيم، كرداسة، أبو النمرس، الحوامدية، البدرشين، العياط، الصف، أطفيح، الواحات البحرية.

أشار المحافظ، إلى أن المنشآت التي سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعددًا من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والأسواق وأسواق المواشي والكنائس والأديرة والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعي ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الانفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والاماكن السكنية التى بها حالات إصابة بفيروس كورونا.

كلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكل المناطق التى تم تحديدها بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

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