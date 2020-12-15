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توك شو

الطفل إياد بطل "فيديو اللدغة".. شاهد كيف واجه المتنمرين به

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:19 ص
الطفل اياد
الطفل اياد
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إبراهيم القادري
قال الطفل إياد، صاحب "فيديو اللدغة" إنه يعشق كرة القدم، موضحًا أن "فيديو اللدغة" كان بنصيحه من والده لمواجهة المتنمرين ضده.

وأضاف الطفل اياد خلال لقائه في برنامج صبايا الخير علي قناه النهار ،: "الناس كانت بتتريق عليا، ووالدي قالي هنعمل فيديو اللدغة، ووالدي حفظني الكلمات وشجعني على المواجهة ولما عملت الفيديو الناس بطلت تتريق عليا".

وأوضح الطفل اياد ،: معبرا عن رفضه تلك المعاملة السيئة والتنمر الذي يتعرض له في العديد من المواقف الحياتية.

وطالب الطفل اياد ، بعدم التنمر على أصحاب اللدغة، قائلا: "إنت كإنسان لديك 28 حرف وليس هناك أي مشكلة في عدم القدرة على نطق حرف أو حرفين ليه تتريق على حرفين وقعوا منى وتحسسني إن مستقبلي هو اللى وقع".

واكمل اياد حديثه  "ليه ما ينفعش أقولها عاوز شاورما ومكرونة أو أرز أو فراخ ومربى وليه كل ما أروح للسوبر ماركت وأقول عاوز كاراتيه يكلمني كإنى من كوكب تانى".
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