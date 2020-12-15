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أخبار العالم

زلزال يضرب شرق تركيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:24 ص
زلزال
زلزال
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شريف سيد
رصدت إدارة الزلازل التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، زلزالا بقوة 4.7 بمقياس ريختر، ضرب مدينة فان التركية. 

وقالت الإدارة، في بيان لها، إن الزلزال وقع بمدينة فان شرق تركيا، وشعرت به المقاطعات والمناطق المجاورة، حيث وقع على عمق 9.2 كيلومترا. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة الطوارئ الروسية أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب جمهورية الشيشان الروسية بشمال القوقاز في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد.

وذكر بيان لهيئة الطوارئ - حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه وفق بيانات فرع أوسيتيا الشمالية للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية وقع الزلزال، الذي بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو.

وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان في منطقة "أوروس مارتان" بالشيشان وعلى عمق 25 كيلومترا.

وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بالهزات في جمهوريات الشيشان وداغستان وإنجوشيا الروسية بشمال القوقاز.
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