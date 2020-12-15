اكتفت بهذه المواد.. الملكة إليزابيث لم تدخل مدارس

كانت الملكة إليزابيث الثانية وريثة العرش المستقبلية من سن العاشرة، بعد تولي والدها العرش في عام 1936 بصفته الملك جورج السادس، في وقت لاحق تلقت الأميرة إليزابيث تعليمًا يعتبر مناسبًا للملكة، والذي اختلف بشكل كبير عن التعليم الذي كان يتلقاه الأطفال الآخرين في سنها في ذلك الوقت.





وكما كان معتادًا بالنسبة لأفراد العائلة المالكة في العقود الماضية، لم تلتحق الأميرة إليزابيث بمدرسة عادية، وبدلًا من ذلك ، تلقت تعليمًا خاصًا في المنزل مع أختها الصغرى الأميرة "مارجريت"، تحت إشراف والدتها الملكة الأم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





ويذكر التاريخ أن الملكة الأم هي التي غرست في إليزابيث التربية الدينية المسيحية القوي وفهمها لدورها الملكي، ويُعتقد أيضًا أن جدة إليزابيث ، الملكة ماري ، علمت إليزابيث ومارجريت بعض جوانب آداب السلوك الملكي.





فيما أشرف "ماريون كروفورد" على الكثير من التعليم المبكر لـ"إليزابيث"، فبصفتها ملكة المستقبل؛ تلقت إليزابيث تعليمًا مكثفًا حول التاريخ الدستوري البريطاني والقانون، بالإضافة إلى أن "هنري مارتن" نائب عميد كلية "إيتون" أحد المعلمين العديدين للأميرة، وعمل على إعدادها لدورها المستقبلي كرئيسة لكنيسة إنجلترا ، تلقت إليزابيث أيضًا دروسًا في الدين من قبل رئيس أساقفة كانتربري.



