إيهاب حنفي: تطوير العشوائيات يؤكد قدرة المصريين على تخطي العقبات والتحديات

قال المهندس إيهاب حنفي منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إنه منذ عام 2008 وحتي 2014 كل ما تم صرفه لتطوير العشوائيات، هو 635 مليون جنيه فقط، ومنذ افتتاح حي الأسمرات عام 2015 وحتي الان ، تم صرف 28 مليارات جنيه علي تطوير العشوائيات.





وأضاف «حنفي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هناك دعما سياسيا كبيرا من الدولة المصرية لتطوير العشوائيات والقضاء عليها نهائيا، وتوفير سكن آمن لجميع المواطنين يليق بهم وبالدولة تجاه مواطنيها.





وأوضح منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء أن تطوير العشوائيات يؤكد قدرة المصريين علي هزيمة أي عقبات وتحديات تقف أمامهم، وذلك التطوير كان من ضمن الأشياء التى نادت بها ثورة يناير المجيدة "عيش .. حرية .. عدالة إجتماعية".





ومن جهته، قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إن توجهات الدولة وهدف القيادة السياسية أن يكون لكل مواطن سكن مريح يمتلكه كأحد حقوقه من الدولة، مؤكدا أن الدولة تعمل على بناء الإنسان.





وأضاف المهندس خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن مشروعات الدولة للإسكان لا تكلف الدولة الكثير، معقبا: "لن نبخل على المواطن المصري، ما دام نفس الطوب والزلط ليه منعملش حاجات جميلة"، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، ويعمل الصندوق على خطة جديدة لتنفيذ مشروع الأسمرات في كل محافظات الجمهورية.





وأكد أن "تلك المشروعات التنموية والإسكان تؤدي إلى تنمية اقتصادية وبيئية وغيرها بتحرك المجتمع من تحت لفوق"، وذكر أنه تتم الآن مرحلة تجهيز الأراضي في 17 محافظة لإقامة مشروع الأسمرات، وبحوالي 100 ألف وحدة".





وأوضح أن جميع الأجهزة والوزارات في الدولة تعمل معا، وأكد رئيس الوزراء أن ملف تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تعمل الحكومة عليه حاليا، في إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها.



