موسيماني: الزمالك كان أفضل في النهائي الأفريقي وآخر 25 دقيقة السر في الفوز باللقب..فيديو

بيتسو

أنني أفريقي؛ مؤكدا أنه كان لابد عندما قررت

المجيء

إلى مصر لابد أن أقوم بالتعديل على طريقة التفكير وأن اتعلم اللغة العربية فأنا ايضا قمت بالمجئ من بلد لها تاريخ من الصعوبات مع العنصرية وجئت من بيئة صعبة.





وأضاف موسيماني خلال لقاء له لبرنامج صاحبة السعادة في بعض المباريات الصعبة أطالب اللاعبين بالاستكمال والضغط؛ مشيرا إلى أن الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا كان أفضل.





وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أن لاعبي الزمالك بدأوا في الانهيار وأتبعت أسلوب الملاكمة في الضغط على الزمالك خاصة آخر 25 دقيقة وفزنا باللقاء.





قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزه الأول أمس بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لهم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على التحدث مع محمد شريف، لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات اليوم الاثنين.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية ، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.



