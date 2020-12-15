ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حقيقة سرقة تصميم تيشرت الأهلي الجديد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:27 ص
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عبدالله هشام
قال هيثم عادل، مدير قسم تصميم ودعاية في إحدى الشركات الإماراتية، إنه فوجئ بسرقة التصميم الذي وضعه لتشيرت الأهلي، قبل عدة سنوات، والذي اختير للموسم الجديد 2020-2021.

وأضاف هيثم عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه يعشق الأهلي أبا عن جد، وقد قام بوضع تصورات لتشيرت الأهلي قبل عدة سنوات، ولكنه فوجئ أن التيشيرت الجديد يشبه ما قام به.

وأوضح أنه تواصل مع سيد عبدالحفيظ وخالد مرتجي، إلا أن الأول رفض التواصل معه، فيما أكد له الآخر، إن الشركة المنفذة والتي مقرها الرئيسي في بريطانيا، هي المسئولة وليس إدارة الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قائد المنتخب الأولمبي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي.. وشقيق محمد صلاح إداني 100 جنيه.. فيديو

حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن إصابة محمد هاني.. فيديو

محمد هاني يشارك بصور من مبارة مصر وتوجو.. والجمهور: سلامتك يا هون

هيثم شعبان: سقف طموحات سيراميكا كليوباترا بلا حدود

المقاولون العرب يقترب من ضم لاعب الأهلي فى صفقة انتقال حر

خاص.. المقاولون العرب: تعاقدنا مع لاعب الأهلي لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر

ترشيحاتنا

تفاصيل حريق مخزن 22 بـ جمارك الإسكندرية |صور

رئيس ميناء الإسكندرية: الحاجات اللي اتحرقت ملهاش صاحب

إلهام شاهين وأشرف زكي يقدمان العزاء في وفاة والد داليا البحيري .. فيديو وصور

إصابة عمر جابر بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي

حريق هائل في سيارة مواد بترولية على طريق القاهرة السويس

5 أورام دفعة واحدة.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين وحوش السيارات الصينية.. بريليانس V6 وإم جي RX5 لموديلات 2021 | صور

وصل العالمية .. شاهد بطل مصري مؤهل لأولمبياد طوكيو 2021 في التجديف

بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور