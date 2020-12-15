طبيب يكشف سبب كثرة إصابات الرياضيين بكورونا

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، أخصائي الأمراض الرئوية في مصر، إن الرياضي يمكنه ممارسة الرياضة في مكان عزله إذا لم تظهر عليه الأعراض.





وأضاف الدكتور محمود عبدالمجيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن هناك نسبة كبيرة من الرياضيين لا يراعون البروتوكولات الطبية وهو ما تسبب في إصابتهم بالفيروس التاجي لعدة مرات.





واوضح :" 80% من مصابي كورونا حول العالم لا تظهر عليهم أعراض كورونا، والكثير من الأطباء والممرضين تعرضوا للإصابة بكورونا، ولذلك نعمل على جلب لقاحات كورونا من عدد من الدول، وليس من مكان واحد، والأولوية دائما للأطباء ثم لكبار السن والحوامل لن يحصلوا على التطعيم لأنه لم يتم تجربته عليهن".





وختم تصريحاته:" أنا أنتمي للزمالك، ومتفائل جدا بما يحدث حاليا، وأتمنى عودة الفارس الأبيض لزمن الفن والهندسة والتتويج ببطولة الدوري لأنها الأقوى والأفضل".