سفير مصر في تونس: وفرنا معمل بمقر إقامة منتخب الشباب لإجراء مسحة كورونا ثانية

كشف إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، آخر تطورات بعثة منتخب الشباب المتواجدة في تونس بعد إعلان إصابة 17 لاعبا بفيروس كورونا بالإضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين.





وأوضح فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" السفارة المصرية حرصت على تذليل العقبات وتحقيق مطالب منتخب الشباب بالتدريب على ملعب من النجيلة الطبيعية، موضحا "حضرت أنا وأفراد أسرتي من أجل دعمهم في التدريبات".





ولفت إلي أن السفارة حرصت على توفير معمل لعمل مسحة ثانية بمقر إقامتهم في الفندق وستظهر النتيجة ظهر اليوم.





واشار الى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتابع لحظة بلحظة الأمر وأشاد بالتعاون الملموس والبالغ من الأشقاء في تونس، والذين حرصوا على توفير سبل الراحل والتأمين للاعبي المنتخب.