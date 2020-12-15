موجز السوشيال ميديا.. رونالدو ضمن فريق الأحلام.. زيارة درة لمستشفى الناس للأطفال.. غزل آسر ياسين لزوجته

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: كريستيانو رونالدو يحمل الكرة الذهبية: يشرفني أن أكون جزءا من فريق الأحلام المدهش لأساطير كرة القدم الشايب والجميلة.. آسر ياسين يتغزل في زوجته على إنستجرام على مسرح الزمالك.. زينب غريب: سعيدة بعضوية لجنة تحكيم اكتشاف المواهب شاهد.. أحمد حاتم بإطلالة كلاسيكية رفقة هنا الزاهد وجميلة عوض بشرى تشيد بشباب مستقبل السينما: المواهب المصرية الرائعة درة عن زيارتها لـ مستشفى الناس للأطفال: انبهرت بمستواه والعاملين به شاهد.. جيلان علاء تقلد الإعلامية وفاء الكيلاني بفيديو من سيارتها