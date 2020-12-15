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أخبار البلد

حدث ليلا.. زلزال يضرب العقبة.. حريق سوق العاشر بمدينة نصر.. بايدن رئيسا لأمريكا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:45 ص
صدى البلد
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء نرصد أبرزها في التقرير التالي :

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تعرض شرق مدينة العقبة زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر  . 

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، كريستوفر ميلر، تلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

شهدت منطقة سوق الحي العاشر بمدينة نصر اندلاع حريق هائل، ونعرض اللقطات الأولى لحريق سوق العاشر بمنطقة مدينة نصر.

رعب وفزع، يتخلله أمل وإيمان، الموت يدق أبواب الجميع، والمرض يصل إلى الملايين، أيام يعيشها الشعب الأمريكي في مواجهة جائحة كورونا، وذلك مع تجاوز ضحايا الفيروس حاجز الـ 300 ألف حالة وفاة. 

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، حقيقة اعتذاره لـ محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم، بعد واقعة الاحتفال بدرع الدوري الشهيرة . 

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، أن إرادة الشعب الأمريكي هي التي سادت في الانتخابات الرئاسية. 

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون رئيسا لكل الشعب الأمريكي دون تفرقة. 

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن السياسيين في الولايات المتحدة لا يأخذون السلطة، بل أن الشعب هو من يمنجهم هذه السلطة مؤقتا. 

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت أوضح رهان على إرادة الشعب الأمريكي. 

كشف مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن نيته عدم القبول العلني بنتائج الانتخابات الرئاسية، على الرغم من إعلان المجمع الانتخابي فوز جو بايدن. 

ادعت الأميرة ديانا أنه "لم يساعدها أحد على الإطلاق" في الفترة التي سبقت طلاقها من الأمير تشارلز ، وهي أكثر الفترات اضطرابًا في حياة ملكة القلوب.

أعلن الفريق الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إلقائه خطابا للشعب الأمريكي بمناسبة إعلان المجمع الانتخابي فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل رسمي. 

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، استقالة وزير العدل بيل بار من منصبه، وذلك قبل أعياد الميلاد. 
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