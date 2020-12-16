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منوعات

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 176 مليون سنة جنوب غربي الصين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:51 ص
ديناصور
ديناصور
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أ ش أ
 اكتشف فريق علماء دولي 99 من آثار أقدام الديناصورات في أحجار رملية بمدينة "تشامدو" في منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين. 

وقال "شينغ لي دا" الأستاذ المشارك بجامعة الصين للعلوم الجيولوجية وعضو الفريق المكون من خبراء من الصين والولايات المتحدة وألمانيا –في تصريح أمس /الثلاثاء/- إنه وفقا للنتائج التي توصل إليها الفريق ونشرت في المجلة الأكاديمية "هيستوريكال بيولوجيا" الشهر الجاري، فإن آثار الأقدام المكتشفة يتراوح طولها بين 22 سم إلى 3ر99 سم وترجع إلى الصربوديات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم في العصر الجوراسي الأوسط ، منذ حوالي 176 مليون إلى 161 مليون سنة. 

وأضاف شينغ أن العلماء يرجحون أن الأقدام تشير إلى أن هذه الديناصورات كانت تتراوح أطوالها بين 22 مترا و 10 أمتار و 5 أمتار. 

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