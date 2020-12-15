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أخبار البلد

تسوكرمان لـ صدى البلد: أسلحة إيرانية لحكومة الوفاق في ليبيا مقابل اليورانيوم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
صواريخ دهلوي إيرانية
صواريخ دهلوي إيرانية الصنع مضادة للدبابات منتشرة في ليبيا
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محمد وديع
كشفت الباحثة والمحامية الأمريكية أيرينا تسوكرمان عن قيام إيران بتهريب أسلحة إيرانية الصنع مضادة للدبابات، لصالح حكومة الوفاق المنقضية ولايتها، في مقابل تمكين طهران من الحصول على اليورانيوم لتخصيبه في برنامجها النووي.

وقالت أيرينا في تصريحات خاصة لــ صدى البلد إن نفوذ إيران في ليبيا والتنسيق مع جهات مختلفة هناك في تزايد مستمر، وهو ما يعني احتمالية كبيرة أن يتم تهريب الإرهابيين بسهولة إلى دول الجوار.

وذكرت الباحثة الأمريكية أن سفنا إيرانية قامت بتهريب أسلحة إلى ميليشيات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وتم تصوير الميليشيات المدعومة من إيران وهي تدخل البلاد في وقت سابق.

وتابعت أنه وفي حين أن مصر ليست ذات أهمية مباشرة لإيران، إلا أن الإرهابيين المستفيدين من التنسيق بين حزب الله وقطر سيساهمون بلا شك في زعزعة استقرار ليبيا المجاورة، كما أن نوع الطائرات بدون طيار التي يمول شرائها أمراء قطر في اليمن يمكن أيضًا أن تجد طريقها إلى أيدي الميليشيات الليبية بسهولة.

وحذرت أيرينا من أن تمويل هذه العمليات أصبح يشكل خطرًا متزايدًا على شمال إفريقيا والحدود المصرية، خاصة في ظل القلق المتزايد بشأن المصالحة الخليجية، حيث أن قطر ستستفيد من رفع الحصار في تسهيل سفر الشخصيات الإرهابية الخطرة منها وإلى المناطق المستهدفة، ومن ثم تهريب أسلحة وتوفير تمويل إلى دول تشكل مصدر قلق أمني مباشرا لكل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن النظام الإيراني ونظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لطالما ساعدا بعضهما البعض في التحايل على العقوبات الدولية، حيث كانت إحدى خدمات طهران لأنقرة توفير سفن للشحن غير القانوني للأسلحة من تركيا وبلغاريا والسودان إلى مصراتة.

ووفقًا لبيانات الجيش الوطني الليبي، نقلت أسلحة باعتها إيران لتركيا على متن سفينة تدعى "شهر كرد" بينها رادارًا للإنذار المبكر صنعته طهران. يشار إلى أن الشركة المالكة لسفينة "شهر كرد" تم إدارجها على قائمة العقوبات الأمريكية.

واستخدمت تركيا في 18 مايو 2019، سفينة مولدوفية تسمي "أمازون" لنقل الأسلحة التركية الصنع، بما في ذلك العشرات من المركبات المدرعة "کیربی 2" إلى مليشيات الوفاق في ليبيا.

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