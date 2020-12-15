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الكرملين: بوتين يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة ويؤكد استعداده للتعاون

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
بايدن
بايدن
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ياسمين القصاص
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل نقلا عن الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ نظيره الأمريكي جو بايدن بفوزه بالرئاسة، مؤكدًا استعداده للتعاون. 

وأعلن المجمع الانتخابي الأمريكي، اليوم، الثلاثاء، فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب هزيمة دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي. 

وكشفت مصادر أمريكية، عن احتمالية عدم ترشح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للانتخابات الأمريكية في عام 2024. 

كما كشف مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن نيته عدم القبول العلني بنتائج الانتخابات الرئاسية، على الرغم من إعلان المجمع الانتخابي فوز جو بايدن. 
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