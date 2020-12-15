الكرملين: بوتين يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة ويؤكد استعداده للتعاون

وأعلن المجمع الانتخابي الأمريكي، اليوم، الثلاثاء، فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب هزيمة دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.

وأعلن المجمع الانتخابي الأمريكي، اليوم، الثلاثاء، فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب هزيمة دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.

وكشفت مصادر أمريكية، عن احتمالية عدم ترشح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للانتخابات الأمريكية في عام 2024.



