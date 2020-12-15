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أخبار البلد

بعد تعليق الرحلات .. اليابان توسع دعم شركات السياحة والسفر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
السياحة فى اليابان
السياحة فى اليابان
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محمد الاسكندرانى
أعلنت وزارة السياحة اليابانية توسيع نطاق تعويضات شركات السفر وذلك بهدف مساعدتها بشكل أكبر على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد قرار الحكومة المفاجئ بتعليق برنامج دعم السفر المحلي على مستوى البلاد وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

أفادت وكالة الانباء اليابانية كيودو أن هذه الخطوة تعكس مخاوف قطاع السفر من أن الإجراء لوقف حملة "جو تو ترافل" للترويج للسياحة المحلية من 28 ديسمبر الجاري إلى 11 يناير المقبل سيؤثر على الأعمال التجارية، التي تئن بالفعل تحت وطأة الوباء وكانت تأمل في استغلال هذا الوقت من العام لتحسين المبيعات.

وقالت الوزارة إنه يمكن للعملاء الذين أجروا بالفعل حجوزات للغرف وباقات السفر خلال الفترة السالف ذكرها إلغاؤها مجانا قبل 24 ديسمبر الجاري.
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