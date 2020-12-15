نائب وزير التعليم العالي يشهد تخرج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للمبعوثين بالخارج

استقبلت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب د. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات والمُشرف على قطاع الشئون الثقافية والبعثات، في مقر الأكاديمية؛ ليشهد حفل تخرج الدفعة الثانية من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية الملتحقين بالبرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي.





أكدت د. رشا راغب لأعضاء هيئة التدريس الملتحقين بالبرنامج التدريبي أنهم أصبحوا جزءًا من خريجي الأكاديمية التي ستظل بيتهم المفتوح دائمًا لكل استفسار أو استشارة أو دعم، وعبرت عن مدى فخرها بهم وقالت: "حقًا ليس من فراغ أن رجال العلم في مرتبة الأنبياء، فالأساتذة الجامعات تأثيرًا كبيرًا على أفكار الشباب ورؤاهم في فترة الدراسة الجامعية؛ فهي الفترة التي يتكون بها الشكل النهائي من اتجاهات التفكير، فدوركم كبير ومهم جدًا".





قدم د. محمد عاشور الشكر للأكاديمية ود. رشا على الدعوة الكريمة وعلى تقديم هذا البرنامج المتميز، عبر عن تشرفه أن يكون ممثلًا عن وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية وأكد على أعضاء الدفعة الثانية أن مهمتهم في البعثات كبيرة وليست بسيطة لأنهم لا يمثلوا أنفسهم فقط بل يمثلون بلدهم مصر.





وقام كلٌ من د. رشا ود. محمد عاشور بتسليم الشهادات لأعضاء الدفعة الثانية وتم التقاط الصورة الجماعية الرسمية التذكارية.





جديرٌ بالذكر أن البرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي يستهدف تدريب 628 من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المصرية على دفعات متتالية، تم تخريج الدفعة الأولى منهم والتي كان قوامها 28 متدرب في 17 نوفمبر الماضي، ويُقدم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لذا ينقسم البرنامج إلى مرحلتين؛ الأولى تتم داخل مقر الأكاديمية الوطنية ولمدة 7 أيام تدريب مكثف وتعتمد على عدة محاور هامة منها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفي والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية، ويقوم بمحاضرتهم أحد سفراء منتدى شباب العالم؛ لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة، والثانية تُقدم من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتضم محاور هامة كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وكل ما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث.



