إسلام أيمن: مركز التوحد بمطروح يعطي الأولوية للحالات الشديدة

مطروح ، ان المركز يقوم بخدمة الأطفال المقيمين فى محافظة مطروح بغض النظر عن محافظته الأصلية ، ويعطي أولوية للأطفال شديدى التوحد لانهم معاناة كبيرة على الأهل ويعانون من التعامل معهم وتقديم الخدمة لهم .

قال الدكتور إسلام أيمن ، مدير مركز رعاية أطفال التوحد فى





وأضاف دكتور إسلام أيمن ، خلال حوار ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أنه تم فتح مكتب لذوى الاحتياجات الخاصة.





وأشار إلى أن مكتب ذوى الاحتياجات داخل مكتب التوحد بحيث يسهل التواصل بين أهالى مطروح والمحافظة وإبراز المشاكل والتعرف عليها لإيجاد حلول لها .









وأكد أن الاستمرارية مهمة جدًا للأطفال شديدى التوحد لانهم يحتاجون لكورس مكثف يستمر لشهور ويمكن سنوات لمساعدة الطفل ليكون له اتصال حقيقي بالأهل والمجتمع بشكل عام .



