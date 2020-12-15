مصادرة 56 شيشة فى حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشبرا الخيمة.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة لإزالة الإشغالات والتعديات، وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ الإقليم.

















وقال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حى شرق، إن الحملة استهدفت التصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين وتفعيل وتطبيق مدى التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة للغلق.







وأكد عبد المنعم الاستمرار فى تكثيف حملات رفع الإشغالات والمخالفات والتعديات غير المرخصة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية فى مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث تم ضبط مقاهى تستخدم الشيشة مخالفة لقوانين الحظر وتمت مصادرة ٥٦ شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.







وأضاف رئيس الحى أنه تم أيضا تنفيذ حملة ليلية لرفع الإشغالات بطريق محور مصر الجديدة - بنها الحر والشوارع الجانبية على طول الطريق، وذلك للتعدى على الطريق العام ومخالفة قوانين الإشغال والمرور على المحال للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق قوانين مواعيد الغلق.







وأجرى محافظ القليوبية جولة تفقدية لمدينة الخانكة لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة ومتابعة المخالفات التي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية وإزالتها بشكل فوري.







وبدأ المحافظ الجولة بتفقد كوبري أبو زعبل الجديد على مصرف بلبيس، والتي تم الانتهاء منها بتكلفة إجمالية وصلت إلى 40 مليون جنيه، مما يسهل حركة المرور أمام المواطنين.







كما تفقد المحافظ موقع إنشاء طريق جديد في مواجهة الكوبري ليكون مدخلا لقرية أبو زعبل، حيث التقى بالمواطنين ملاك الأراضي التي سيتم نزع ملكيتها لصالح الطريق، والذين أبدوا موافقتهم على إنشاء الطريق، حيث كلف المحافظ برفع المساحات التي سيتم نزعها لصالح الطريق وتعويض أصحابها التعويض العادل وفق ما تقرره اللجنة المشكلة من مديرية المساحة لتثمين الأراضي.







وأكد أن الطريق سيكون محورا مروريا مهما ينقل الحركة المرورية من طريق ترعة الإسماعيلية إلى منطقة أبو زعبل مباشرة بطول واحد كيلو متر.







وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزي والجاري إنشاؤه بتكلفة 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرائر إقامة، و17 سرير عناية مركزة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 97% وجار العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.







وتفقد "الهجان" أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، حيث جرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية.







كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.







وأكد "الهجان" أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو سيمثلان صرحين طبيين يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.









واستكمل المحافظ الجولة بشن حملة إزالة على المخالفات التي يتم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية، حيث تمت إزالة مبنى على مساحة 300 متر بعزبة الحساينة بقرية سرياقوس، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.







وخلال الجولة، قام المحافظ بشن حملة على الباعة الجائلين بطريق شارع الجمهورية بنطاق الوحدة المحلية لعرب العيايدة، حيث تمت إزالة الباعة الجائلين والإشغالات الموجودة على الطريق، والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وإتاحة الفرصة لحدوث انتظار خاطئ على جانبي الطريق، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

