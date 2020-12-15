أجنبية تروي موقفا إنسانيا من رجل شمري في السعودية.. شاهد

لاقى مقطع فيديو لمتسابقة أجنبية مشاركة في رالي حائل الدولي للسيارات بالمملكة العربية السعودية انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث روت خلال هذا الفيديو موقفًا إنسانيًا واجهته مع رجل من قبيلة "شمّر" بعد أن نفد وقود سيارتها وتقطعت بها السبل وسط الصحراء، وأبدت المتسابقة إعجابها وتأثرها الشديد بهذا الموقف.





وقالت في بداية مقطع الفيديو المتداول بشكل خاص على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" إنها تعرضت لخلل تقني أثناء السباق حيث نفد الوقود من سيارتها في منطقة معزولة عند الكيلو 116 من المرحلة الخاصة في إطار السباق، مشيرة إلى أنها كانت محظوظة كون سيارتها توقفت على مسافة ليست بعيدة (200 متر) عن خيمة بدو، وتوجه السائق المساعد إلى الخيمة طلبًا للمساعدة.









وأضافت أنهما قوبلا بحفاوة وترحاب آنذاك، حتى أن البدو "جاءوا وكانوا لطيفين جدًا وأعطونا وقودًا أعطونا الكثير، أعطونا 30 لترًا من الوقود"، وأوضحت المتسابقة أنها حاولت دفع مبلغ مالي مقابل الوقود وأصرت على ذلك مرارًا خاصة وأنهم ساعدوها في وقت أزمتها.





وتابعت مسلطة الضوء على موقف أحد من قاموا بمساعدتها قائلة إنه رفض تمامًا قبول النقود وشعر بالإهانة، وفي تلك اللحظات سألته هي: "هل أنت من قبيلة شمّر"، فرد قائلًا: "نعم.. لماذا؟.. كيف عرفتي؟"، وكان ردها عليه "آها شمري.. أنا أعرف.. الآن أفهم".









وقوبل هذا الموقف بإشادة بالغة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، الذين أعربوا عن تقديرهم وفخرهم بهذا السلوك الإنساني، فعلى سبيل المثال، علق أحد الرواد قائلًا: "حتى في وسط الصحراء.. أهل حائل دائمًا أهل كرم"، وكتب آخر: "ما أجمل الوفاء والكرم من أبناء حائل وبلادي".



