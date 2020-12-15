أجنبية تروي موقفا إنسانيا من رجل شمري في السعودية.. شاهد

لاقى مقطع فيديو لمتسابقة أجنبية مشاركة في رالي حائل الدولي للسيارات بالمملكة العربية السعودية انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث روت خلال هذا الفيديو موقفًا إنسانيًا واجهته مع رجل من قبيلة "شمّر" بعد أن نفد وقود سيارتها وتقطعت بها السبل وسط الصحراء، وأبدت المتسابقة إعجابها وتأثرها الشديد بهذا الموقف.
وقالت في بداية مقطع الفيديو المتداول بشكل خاص على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" إنها تعرضت لخلل تقني أثناء السباق حيث نفد الوقود من سيارتها في منطقة معزولة عند الكيلو 116 من المرحلة الخاصة في إطار السباق، مشيرة إلى أنها كانت محظوظة كون سيارتها توقفت على مسافة ليست بعيدة (200 متر) عن خيمة بدو، وتوجه السائق المساعد إلى الخيمة طلبًا للمساعدة.
وأضافت أنهما قوبلا بحفاوة وترحاب آنذاك، حتى أن البدو "جاءوا وكانوا لطيفين جدًا وأعطونا وقودًا أعطونا الكثير، أعطونا 30 لترًا من الوقود"، وأوضحت المتسابقة أنها حاولت دفع مبلغ مالي مقابل الوقود وأصرت على ذلك مرارًا خاصة وأنهم ساعدوها في وقت أزمتها.
وتابعت مسلطة الضوء على موقف أحد من قاموا بمساعدتها قائلة إنه رفض تمامًا قبول النقود وشعر بالإهانة، وفي تلك اللحظات سألته هي: "هل أنت من قبيلة شمّر"، فرد قائلًا: "نعم.. لماذا؟.. كيف عرفتي؟"، وكان ردها عليه "آها شمري.. أنا أعرف.. الآن أفهم".
وقوبل هذا الموقف بإشادة بالغة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، الذين أعربوا عن تقديرهم وفخرهم بهذا السلوك الإنساني، فعلى سبيل المثال، علق أحد الرواد قائلًا: "حتى في وسط الصحراء.. أهل حائل دائمًا أهل كرم"، وكتب آخر: "ما أجمل الوفاء والكرم من أبناء حائل وبلادي".
احدى المتسابقات في #رالي_حائل_الدولي— مشعل الزاهد 🇸🇦 (@mishal_alzahed) December 14, 2020
أجنبية نفذ عليها البنزين ⛽️ ثم جاءها رجل
وزودها بالبنزين فمدت له المال ورفض ذلك
ثم سألته بلغتها الإنجليزية هل أنت شمري ؟
أجابها الرجل : نعم وبكل فخر أنا ( شمري )
ما أجمل الوفاء والكرم من أبناء #حائل وبلادي pic.twitter.com/xenCM2kz6d
Even in The Middle of Desert— قتيبة (@Qutibah) December 15, 2020
حتى في وسط الصحراء
أهل حائل دائمًا أهل كرم 💚👍🏼#رالي_حائل_الدولي 🏎️ pic.twitter.com/V2I8BbK1Bf
من قصص #رالي_حائل الإيطالية كاميليا ضحت بالصدارة من أجل عمل إنساني..— انور بن محمد المحيسن (@almohasen) December 14, 2020
خلص عليها بنزين وبدوي عطاها بنزين ورفض ياخذ الفلوس فبادرته بالسؤال: هل أنت شمري؟ قالتها بلهجة عربية فأجابني بفخر نعم شمري. وقالت سأشارك في الراليات المستقبلية لكن العمل الإنساني ينتهي ما لم نبادر لفعله في حينه pic.twitter.com/knpJ15VnCO